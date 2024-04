Terminali tanklaketi juhatusega liitus varem Alexelas töötanud Alan Vaht

AS-i Terminal osaniku ja juhatuse liikme Raido Raudsepa sõnul on Terminal teinud viimaste aastate jooksul läbi tohutult suure kasvu. Kõigest 10 aastat tagasi kütuste hoiustamisteenuse ja hulgimüügi kõrvalt tanklaärisse sisenenud ettevõte opereerib tänaseks juba 45 teenindusjaama üle Eesti, arendab elektriautode laadimistaristut ning müüb ja toodab elektrit.

Raido Raudsepp märgib, et senise arenguga on ettevõtte äritegevus täielikult muutunud. Elektrimüügi lisandumisega on Terminalist kui kütusemüüjast saanud energiamüüja. Ettevõttel on ambitsioon senist kasvu veelgi kiirendada. „Kui seni oleme panustanud avaliku laadimisvõrgu arendamisele, siis edaspidi võtame tugevalt fookusesse ka privaatsete laadijate pakkumise koos uute energiateenuste turule toomisega,“ avaldas Raudsepp tulevikuplaane.

„Alani globaalne mõtlemine, ideede rohkus ja energilisus sobivad hästi meie ambitsioonidega saada juhtivaks energiamüüjaks ning arendada ettevõtte poolt pakutavaid energiatooteid ja -teenuseid. Üha karmistuv transpordi- ja kliimapoliitika tähendab aga suuri muutusi nii transpordis kui ka kütuseturul ning Alani teadmised ja kogemuste pagas aitavad meil astuda õigeid samme ning teha õigeid investeeringuid,“ kirjeldas Raido Raudsepp ettevõtte ootusi.

Alan Vahti sõnul on paratamatu ja möödapääsmatu, et transpordikütuste tulevik on ja peab olema seotud puhta energia tarbimisega. „Muutused transpordikütuste tarbimises ei toimu üleöö. Muutustega kaasas käimine nõuab fokusseeritutult õiget lähenemist ja õigete investeeringute tegemist. Seega peame tänasest fossiilkütustel põhinevast äritegevusest teenitavaid vahendeid suunama targalt ja sihipäraselt puhta energia tarbimist võimaldavatesse toodetesse ja teenustesse,“ selgitas Vaht eelseisvaid väljakutseid.