PUUST ja PUNASEKS | Kes maksab üürikorteri remondifondi?

Üürilepingut sõlmides peavad osapooled omavahel kokku leppima, kas kõrvalkulud tasub üürileandja või üürnik. Kui lepingus pole kõrvalkulude maksmise korda kokkulepitud, tasub nende eest seaduse kohaselt üürileandja.

Üldreeglina tuleb üürnikul tasuda neid kõrvalkulusid, mis on seotud tema tarbimisega (nt. vesi, elekter, küte, prügi jne). „Samas võivad pooled kokku leppida, et üürnik kannab ka kulud, mis on seotud terve hoone lepingujärgses seisukorras hoidmise ja parendamisega, näiteks kindlustuse, remondifondi või korteriühistu laenumakseid,“ selgitab üüriplatvormi Rendin õigusjuht Lia Siht.

Hoone korrashoiu- ja parenduskulude tasumine peab olema fikseeritud ja loeteluna nimetatud esmases üürilepingus. Hilisemate lepingu lisadega või muude kokkulepetega üürisuhte kestel seda enam muuta ei saa.Kui osapooled on kokku leppinud, et üürnik kannab ka hoone korrashoiu- ja parenduskulud, siis saab need üürnikule üle kanda vaid mõistlikus, proportsionaalses ja ettenähtavas ulatuses ning tasud ei tohi hiljem olulisel määral muutuda (näiteks suureneda kolmekordseks).

„Sellisel juhul on võimalik üürnikul veenduda, et kõikide maksete kogusumma ei ületaks tema maksevõimekust ning vajadusel saavad osapooled pidada läbirääkimisi kokkulepitava üüri suuruse üle,“ ütleb Lia Siht.

Lisaks paneb Siht üürileandjatele südamele, et kui pooled on kokku leppinud, et üürnik kannab terve hoone parendamiseks vajalikke kulusid, siis ei tohi üürileandja lepingu kestel vastavate parenduste tegemise tõttu üüri tõsta.

Kulud peavad olema esitatud loeteluna