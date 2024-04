Neljas bitcoin’i pooldumine toimub peatselt – mis juhtus eelmistel kordadel?

Bitcoin’i nn pooldumine on sisse ehitatud bitcoin’i koodi. Pooldumise näol on tegemist uute müntide emissiooni kontrollmehhanismiga, mis vähendab juurde tekkivate ehk kaevandatavate müntide arvu iga nelja aasta tagant poole võrra. Pooldumisi on tänaseks toimunud kolm.

Kui bitcoin’i kood esmalt välja tuli, võisid kaevandajad teenida ühe ploki lisamise eest bitcoin’i plokiahelasse tasuna 50 BTC. Nelja aasta pärast, aastal 2012, vähenes see 25 peale; aastal 2016 sai sellest 12,5 ning hetkel on selleks tasuks veel 6,25 BTC. Eeldatavalt 19. aprillil poolitub kaevandamistasu ploki kohta aga 3,125 BTC peale. Aastal 2028 toimub pooldumine aga viib selle 1,5625 BTC peale.

Pooldumine kui krüptosektori suursündmus

Pooldumise mõju sektorile on mitmetahuline ja vaadeldav paljudest erinevatest aspektidest. Kõige nähtavam neist on kahtlemata bitcoin’i hind – pooldumised on ajalooliselt kaasa toonud hinnatõusu. See on seletatav lihtsa majandusteooria põhitõega pakkumisest ja nõudlusest. Kui pakkumine väheneb ning nõudlus jääb samaks või suureneb, toob see kaasa hinnatõusu. Muidugi, kui toetuda ainult matemaatikale, oleks pidanud bitcoin’i hind iga nelja aasta tagant kahekordistuma.

Ajalugu aga näitab, et tõus on olnud suurem. Järelikult on mängus ka teisi faktoreid. Pooldumine toob kaasa suuri muutusi kaevandajate jaoks, kes kogu võrku üleval hoiavad. Samuti kaasneb pooldumisega märkimisväärne meedia tähelepanu, millel on oma roll üldise turumeelsuse loomisel. Ning loomulikult ei ole pooldumine ainus hinna kujundaja, mängus on paljud muud välised faktorid nagu adaptsioon, legislatsioon, institutsionaalsete investorite omaksvõtt jne.

Ajalugu: 150 päeva hiljem