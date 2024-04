Soome kaalub oma eelarve täitmiseks toiduainete käibemaksu tõstmist. Elanikud on vastu

See puudutaks aga valusalt suurt hulka soomlasi, kellel äsja kärbiti eluasemetoetust ja kelle rahakott on varasemast veelgi õhem, kirjutab Yle.

Eestis on praegu toiduainete käibemaks Soome omast kõrgem, sest Eesti on üks neljast Euroopa Liidu riigist, kus ei rakendata toiduainetele käibemaksu soodusmäära. Seetõttu on Eesti toiduainete käibemaksumäär üks Euroopa kõrgemaid. Soomes on see praegu 14%.