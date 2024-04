REPORTAAŽ | Kuidas Eesti börsifirmad elitaarses härrasmeeste klubis Soome investoreid veenmas käisid

Põhjust lähemaks tutvustamiseks ka on. Nimelt kui Soome turumajandus võimaldas möödunud sajandil mitmetel firmadel areneda maailmatasemel korporatsioonideks, siis Eestis valitses poole sajandi pikkune auk. Soomlastel on seega olnud ka rohkem aega vara koguda. See tähendab, et kapitalismi üks ilminguid ehk börs on Soomes küpsuse mõttes hoopis teisel tasemel kui Eestis. Kui Soomes piisab paarist päevast, et kauplemiskäive ületaks miljardi euro piiri, siis Eestis on selleks vaja tavapäraselt kahte-kolme aastat.