Valitsusel karikas täis. Eesti Energia juht probleemidest: oleme rahandusministrit oluliste teemadega kursis hoidnud

Täna hommikul selgus, et riik algatab Eesti Energias erikontrolli. Rahandusminister Mart Võrklaeva (Reformierakond) sõnul on Eesti Energia käekäiguga olnud probleeme pikemat aega. Rahandusminister ei täpsustanud probleemide sisu, kuid viitas pressiteate vahendusel, et tal on põhjust kahelda energiafirma juhtimise oskustes.