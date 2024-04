Uuring: hulk eestlasi valiks palgatõusu asemel investeeringu tööandjapensionisse

Luminor Eesti partnersuhete juhi Elar Olliku sõnul näitab see eestlaste rahatarkuse kasvu ning annab selge sõnumi tööandjatele, kuidas oma töötajaid motiveerida.

Tööandjapension on tulumaksuvaba investeerimise võimalus III sambasse, mis aitab töötajal koostöös tööandjaga tulevikule mõeldes raha koguda. Tööandja saab rahakogumisse panustada töötajaga kokkuleppel ning selleks on erinevaid võimalusi, näiteks suunates III sambasse teenitud boonused või osa palgasummast. Kasu, mille töötaja saab tööandja maksetest III samba pensionifondi, on täna 25% suurem, võrreldes sellega, kui makse tehtaks töötaja arvelduskontole.

Luminori viimasest teemakohasest uuringust selgus, et pärast tööandjapensioni võimaluse tutvustamist valiks suurem enamus ehk 53% vastanutest 50 eurose palgalisa asemel tööandjapoolse 80 eurose panuse III sambasse. „Meie klientide kogemuslood on näidanud, et kuigi selline investeerimisviis on paljudele uudne, siis pärast selgitustööd ja kolleegide muljeid väärtustavad töötajad sellist võimalust väga kõrgelt,“ sõnas Ollik.

49% vastanutest pidas tööandjapensioni eeliseks teiste boonusvõimaluste ees seda, et see pakub kindlustunnet tulevikuks. Lisaks leidis 45% vastanutest, et see näitab tööandja hoolivust töötajate suhtes ning seda, et tööandja ei ole keskendunud vaid kasumi teenimisele. Samuti arvas 46% vastanutest, et III samba sissemaksed tööandjapensioni näol oleks tööl kindlasti motiveerivaks aspektiks. Seega põhjust oma töötajate tulevikku investeerimiseks on mitmeid.