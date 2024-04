EfTENi kinnisvarafond kaotas märtsis üüritulu

Selle aasta I kvartali konsolideeritud üüritulu on kokku 7,637 miljonit eurot, s.o 2% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Fondi I kvartali konsolideeritud kulumieelne kasum ehk EBITDA on sellel aastal 6,460 miljonit eurot, s.o 0,1% rohkem kui eelmisel aastal.

2024. aasta I kvartali jooksul on EfTEN Real Estate Fund AS teeninud 2,619 miljonit eurot vaba rahavoogu (EBITDA miinus laenumaksed miinus intressikulu), mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 406 000 eurot vähem. Rahavoog on vähenenud peamiselt seoses EURIBORi kasvuga. Fondi I kvartali tulemuste põhjal arvutatud potentsiaalne brutodividend on 19,38 senti aktsia kohta (13% vähem kui eelmisel aastal samal ajal).