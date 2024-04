Jõgevamaa metallitööstuse ettevõte laieneb ÕUFi toel Ida-Virumaale

„Planeeritud tootmisüksus Ida-Viru maakonnas on oluline samm meie ettevõtte laienemisplaanide realiseerimisel. See aitab suurendada eksporti, käivet, kasumit ja rentaablust ning võimaldab jätkata tootearendusega,“ selgitas Birgeri juhatuse liige Tarmo Toomela. Tema sõnul oleks ilma õiglase ülemineku toetuseta toimunud sellise projekti elluviimine oluliselt pikemas ajaraamis.

Asukoht ja kaasaegne töökeskkond on olulised ka tööjõu seisukohalt. „Uue tootmisüksuse asukohaga kolime lähemale ka potentsiaalsetele töötajatele ja plaanis on käesoleval aastal juurutada uus töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem,“ sõnas Toomela. Projekti elluviimise tulemusena luuakse 2026. aastal vähemalt 15 uut töökohta.

„Meie eesmärk on kõik tootmisprotsessid maksimaalselt optimeerida ja tagada erinevate tootmisliinide koostöö. Selleks kaasame ka ettevõtte välised spetsialistid ning tegeleme paralleelselt digitaliseerimise ja automatiseerimisega ning kombime ka tehisaru võimalusi,“ rääkis Toomela. Ta lisas, et need tegevused ei ole eesmärk omaette, vaid peamine on ikkagi efektiivsuse kasv ja parem konkurentsipositsioon.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on Birger hea näide sellest, kuidas tootmisettevõte tänu ÕUFile Ida-Virumaale laieneb. „Kõik ÕUFi meetmed on endiselt avatud ja meie poole on oodatud pöörduma nii juba Ida-Virumaal tegutsevad ettevõtted kui ka need, kes plaanivad sinna laieneda. Praegu on unikaalne võimalus laieneda ja teha arendusi suuremas mahus ja soodsamalt kui mujal,“ selgitas Harjo.