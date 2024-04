Tööturul kogub hoogu uus petuskeem, millega veetakse välismaalasi ninapidi

Oma elu kaotas eelmisel aastal tööl kümme inimest, kelle keskmine vanus oli 30-45 eluaastat. Hukkunutest üheksa olid mehed ja üks naine. „Viimase 29 aastaga on töökohustusi täites elu kaotanud 739 inimest. Võrreldes aastaga 1995 on olukord oluliselt paranenud, kuid siiski ei tohiks ükski inimene tööd tehes hukkuda. Kõik need 10 noort, tööealist inimest, kes möödunud aastal tööd tehes elu kaotasid, on kellegi lapsed, elukaaslased, emad, isad. Suure tõenäosusega kaotas nende õnnetuste tagajärjel oma vanema keskeltläbi 20 Eesti last,“ kommenteeris Saarep surmaga lõppenud tööõnnetusi.

2023. aastal registreeriti 3296 tööõnnetust, mis on keskmiselt 8 õnnetusjuhtumit päevas. „Õnnetusi juhtus küll aastaga võrreldes 11% vähem, kuid see võib olla ka majanduse olulise jahenemise tulemus. Lisaks võib oletada, et nii mitmetel juhtudel jäetakse väiksematest õnnetustest ka teavitamata, kartuses tööd kaotada,“ nentis Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep.

Olukord on pehmelt öeldes halb. Tööõnnetusi on küll aastate lõikes vähemaks jäänud, kuid ekspertide sõnul on siiski probleemiks süsteemi juriidilised lüngad ja vead. Tööõnnetuste tagajärjel kaotati riigis 2023. aastal kokku 1 mln töötundi ning kulutati ligi 5,5 mln eurot Tervisekassa raha.

Tööturul kogub hoogu uus petuskeem

Saarep toob välja veel ühe probleemse trendi, milleks on välismaalastest töötajate petmine. Nimelt kogub hoogu skeem, kus palgatakse välismaalt pärit töötaja, kellele ei maksta mitu kuud töötasu. Kui töötaja sellega töövaidluskomisjoni pöördub, on ettevõte töötaja töötajateregistrist kustutanud ja töötaja saadetakse riigist välja. Paraku on seda trendi Saarepi sõnul viimasel ajal üha rohkem näha ja kõige sagedamini juhtub see ehitussektoris. Tihti on need töötajad ukrainlased ja tööandjad vene rahvusest.

„Tööõnnetuste arv on ehituses languses juba viiendat aastat, kuid siiski on statistika kurb, kuna enamus neist õnnetustest olid ennetatavad,“ kommenteeris Tööinspektsiooni vanem tööinspektor-jurist Inga Koit.

„Pooltel juhtudel ei kontrolli tööandja piisavalt töökoha või -vahendite ohutusnõuetele vastavust, kuid teisalt ei pea ohutusnõuetest kinni ka töötajad ise. Näiteks on ehitussektoris sageli probleeme isikukaitsevahendite kasutamisega, kuigi tihti on tööandja need töötajale andnud.“ 2023 aasta statistika näitas, et 125 korral juhtunud õnnetustest puudus töötajal nõuetekohane isikukaitsevahend.

Ohutusnõuetest ei peeta sageli kinni

„Möödunud aastal juhtus õnnetus, kus kaks meest töötasid 7 m kõrgusel vahelael. Üks töötaja läks autost vajalikke tööriistu tooma ning tagasi jõudes leidis oma kolleegi maas lebamas. Kolleegil olid turvarakmed seljas, kuid oli jätnud need kinnitamata. Kannatanu viidi haiglasse ja toibudes ei mäletanud ta ise kukkumisest midagi. Seekord läks kukkujal õnneks, kuid kui turvarakmed oleksid olnud nõuetekohaselt kinnitatud, ei oleks õnnetust juhtunud,“ nentis Koit.

Tööõnnetuste arv on ehituses languses juba viiendat aastat, kuid siiski on statistika kurb, kuna enamus neist õnnetustest olid ennetatavad.

Suur probleem on ka see, et töötajad ise ei pea sageli ohutusreeglitest kinni, näiteks ei kanna tööd tehes vastavaid isikukaitsevahendeid. Selle tagajärjel võib aga juhtuda õnnetus, mis võib halvimal juhul maksta töötajale tema elu.