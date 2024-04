KUULA | Paavo Nõgene ärevatest aegadest turismisektoris ja Eesti valitsuse kaotatud fookusest

„Aprilli alguses oli Esimeses Stuudios meie majandusminister Tiit Riisalo, kelle käest saatejuht küsis, et vaadake, läheb Lätti ära üks 700 miljoni eurone tehas, kas te olete selle ettevõtte omanikuga ühenduses olnud peale seda uudist ja ta ütleb ausalt välja, et ta seda ei ole olnud,“ rääkis Nõgene. „Mina saan omast kogemusest öelda et iga kuu püüab Tallinkiga läbi rääkida keegi Läti valitsuse liikmetest, et me avaksime taas Riiast laevaliini Stockholmi.“