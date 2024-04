TalTechi tudeng Henri: minu unistus on Eestis tulevikus kulda kaevandama hakata

„Minu unistus on Eestis tulevikus kulda kaevandama hakata. Eestis on tõepoolest kulda, see on lihtsalt nii sügaval, et praegu me veel sinna ei ulatu,“ ütles Henri. Ta lisas, et võimaluste uurimine nõuab riigilt suurt rahalist ressurssi ja geoloogilisi uuringuid, millega õnneks järk-järgult ka tegeletakse.

Soov luua lahendusi

Noormehe magistritöö teema on aga seotud haruldaste muldmetallidega. Tänapäeval on puudu võtmetähtsusega loodusressursse, mida läheb vaja meditsiini-, elektroonika- ja lennutööstuses. „Öeldakse, et isegi kivimites on väiksemas kontsentratsioonis elemente kui näiteks vanades telefonides, mis meil kodus seisavad,“ rääkis Henri. „Seda sobib ilmestama näide, et ühes tonnis mobiiltelefonides on rohkem kulda kui ühes tonnis kullamaagis.“ Ta soovib tulevikus luua tehnoloogiaid, mis aitaksid maailmal toimida võimalikult jätkusuutlikult ja rakendada võimalikult palju ringmajandust. Henri nentis, et suuresti peituvad takistused meie endi tarbimisharjumustes.

Valdkonnas toob magistrandi sõnul edu järjepidevus ja huvi, sest spetsialiste on palju puudu. Selle eriala lõpetajatele on uksed avatud nii avalikus kui ka erasektoris. Võimalikud tööandjad ootavad pealehakkajaid töötajaid energeetika-, tehnoloogia- ja kaevandusettevõtetesse nii Eestis kui ka mujal. Henri sõnas, et tema hindab tööandja puhul innovaatilisust.

Aktiivsus õppetöös ja üliõpilaselus

Ta tõi välja, et tema jaoks on tähtis proovida võimalikult erinevaid asju. Seda tõestab ka Henri värske Tallinna noore vabatahtliku tiitel, mille ta pälvis vabatahtliku töö eest Pimedate Ööde filmifestivalil, Tallinn Music Weekil ja Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskuses. Aktiivne on ta ka ülikooli enda erinevates ettevõtmistes. Ta tantsib ka Tallinna Tehnikaülikooli tantsuansamblis Kuljus, millega loetelu sugugi ei lõppe. Noormees selgitas, et oluline on olla julge, sest alles mugavustsoonist väljaspool hakkavad suured asjad juhtuma.