Riigikogus arutleti maksuküüru kaotamise mõjude üle. Rahandusminister: maksuküür on inimestelt raha ära võtmine

Rahandusminister Mart Võrklaev vastas muuhulgas küsimusele, kuidas mõjutaks keskmist palka teenivat inimest see, kui riigieelarves oleva augu lappimiseks jäetaks ära maksuküüru kaotamine. Võrklaeva sõnul on maksuküür inimestelt raha ära võtmine, aga tulumaksureform on maksulangetus, mis toob Eesti inimestele rohkem raha kätte, mis omakorda läheb edasi Eesti majandusse ja aitab sel kiiremini taastuda.

„Jah, me oleme muutnud käibemaksumäära selleks, et tõsta kaitsekulusid, aga kui me vaatame tööjõumakse, siis tööjõumakse me reaalselt langetame – järgmisel aastal tulumaksukoormus langeb, tööjõumaksud langevad, Eesti inimesed saavad rohkem raha kätte,“ märkis minister.

„Kui küsite, et mis läheb halvemaks, kui me selle küüraka maksusüsteemi tagasi toome, siis halvemaks läheb see, et me järgmisel aastal võtame õpetaja keskmisest palgast 113 eurot palgapäeval netona temalt ära. Praegu on see otsustatud, ta saab 113 eurot netona juurde. Selle eest saab ta teha enda jaoks vajalikke kulutusi,“ selgitas Võrklaev. Lisaks saavad kõik Eesti inimesed tema sõnul tulumaksureformiga ühtse igakuise 700-eurose tulumaksuvabastuse, tulumaksumäär tõuseb 22 protsendile ja see omakorda toob eelarvesse tulu juurde.

„Toob selle arvelt, et kõik, kes teenivad rohkem kui 7900 eurot, hakkavad mõnevõrra rohkem riigieelarvesse panustama. See on see, mis tulumaksureformi tulemusel muutub,“ sõnas minister.

Samuti vastas rahandusminister küsimusele autode kohta.

Infotunnis osalesid ka peaminister Kaja Kallas ning majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo. Peaminister vastas küsimusele valimisõiguse, riigi strateegiliste ülesannete ja väljakutsete olulisuse järjestuse ja peaministri poliitika kohta, samuti Eesti Vabariigi osalemise kohta Ukraina sõjas, valitsuse otsuste, ning omavalitsuste ja regionaalpoliitika kohta. Majandus- ja infotehnoloogiaminister vastas massilist töösisserännet ja õiglast üleminekut puudutavatele küsimustele.