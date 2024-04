Tallinn laseb lammutada ebaseaduslikult ehitatava hoone

Tallinna abilinnapea Madle Lippuse sõnul on tegemist ühe keerulisema juhtumiga linnaplaneerimise ameti senises praktikas, mis on ka avalikku tähelepanu pälvinud ning kindlasti pretsedendiga, sest viimati kohaldas linn sundtäitmist ligi 20 aastat tagasi. „Linna jaoks on lammutamine äärmuslik meede, kuid muude vahenditega pole õnnestunud ebaseaduslikku ehitustegevust peatada. Omanik on ignoreerinud kõiki esitatud ettekirjutusi ja tähtaegu ning jätkanud ehitustöid,“ rääkis Lippus. „Oleme alati soovinud jõuda mõistlikule ja tulemuslikule lahendusele. Ent antud juhtumi puhul on tegemist seaduserikkumisega ning ehitus- ja planeerimisseadusest tulenevad nõuded kehtivad siiski kõigile elanikele võrdselt.“

Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Martin Karro lisas, et kinnistu omanikuga on korduvalt kohtutud, infot jagatud ja nõustatud. „Sellele vaatamata on ehitustöid jätkatud. Alternatiivina kogu hoone lammutamisele oleme pakkunud Kristiine linnaosa üldplaneeringule ning piirkondlikule hoonestuslaadile vastava ehitusprojekti esitamist ja sellele vastavalt hoone osalist lammutamist. Ka seda nõuet pole täidetud,“ märkis Karro. „Planeering ei ole lihtsalt formaalsus, vaid kokkulepe omaniku, ümbritseva kogukonna ja linna vahel, mille eesmärgiks on meile kõigile meeldiv elukeskkond. Meie eesmärgiks on, et linnaruumi mõjutavad kokkulepped sünniks osapoolte koostöös ja et neist kinni peetaks.“