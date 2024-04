Tallinna üüriturul on pakkumisi palju, üürihind püsib stabiilne

Käesoleval aastal on üürikorterite pakkumiste arv enim kasvanud Lasnamäel – alates aasta algusest 22%. Piltlikult öeldes on seal välja üürida ühe üheksakordse maja trepikoja jagu kortereid rohkem kui jaanuaris.

Tallinnas on võimalik praegu üürikodus peavarju leida alates 150st eurost kuus, reeglina on need pinnad kas tuba korterist, eramust või ühiselamust ja enamasti on nende suuruseks ca tosin ruutmeetrit.