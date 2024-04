Paavo Nõgene: Air Baltic oleks väga mõttetu ost

„Air Baltic on Eesti ühenduste tagamise vaates oluline ettevõte, ning kui pakkumine tuleb, siis saame hinnata, kas see väärib põhjalikumat arutelu ja kaalumist või mitte,“ ütles kliimaministeeriumi kommunikatsiooninõunik Martin-Erich Torjus märtsis . „Ametlikku pakkumist Air Balticu aktsiate ostmiseks Eesti saanud ei ole.“

Siiani on kliimaministeeriumi esindajad kohtunud Air Balticu tegevjuhiga ja saanud ülevaate nii ettevõttest kui ka plaanitavast IPO-protsessist. Peale selle on kliimaministeerium pidanud arutelusid kolleegidega Läti transpordiministeeriumist.

„Aprilli alguses oli Esimeses Stuudios meie majandusminister Tiit Riisalo, kelle käest saatejuht küsis, et vaadake, läheb Lätti ära üks 700 miljoni eurone tehas, kas te olete selle ettevõtte omanikuga ühenduses olnud peale seda uudist ja ta ütleb ausalt välja, et ta seda ei ole olnud,“ rääkis Nõgene. „Mina saan omast kogemusest öelda et iga kuu püüab Tallinkiga läbi rääkida keegi Läti valitsuse liikmetest, et me avaksime taas Riiast laevaliini Stockholmi.“