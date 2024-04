Bigbanki kodulaenu taotluste arv on üle 60% tõusnud

Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul on jaanuarist alanud pankade laenumarginaalide langetamine turule toonud aktiivse liikumise. „Samas on reaalsete tehingute arv Tallinna korteriturul võrreldes esimese kvartali laenutaotluste arvukusega olnud pigem tagasihoidlik. Siit võib luua eelduse, et paljudel inimestel on küll konkreetne, kuid siiani veel lõpuni ellu viimata plaan lähiajal uus kodu soetada,“ rääkis Pechter, kelle hinnangul on üheks kõrgenenud huvi põhjuseks 1. aprillist kehtima hakanud Eesti Panga presidendi määrus, mis kehtestas laenumaksete ja sissetuleku suhtarvu piirmäära arvutamise uue korra.

Kui märtsis oli keskmine Bigbankist võetud kodulaen 110 tuhat eurot, siis juba lähikuudel võib see paarkümmend protsenti suurem olla. Näiteks saab 1700 euro suuruse netosissetulekuga inimene senise 120 000 euro asemel laenu võtta kuni 141 000 eurot. „See võib tähendada korteri puhul näiteks ühte lisatuba ehk märkimisväärselt ruumikamat elamist,“ tõi Bigbanki juht näite.

Jonna Pechteri sõnul on palju neidki, kes juba aasta-poolteist on kannatlikult oodanud laenukeskkonna soodsamaks muutumist. „Euribor on siiani püsinud visalt endisel tasemel, kuid pangad on juba marginaale langetanud, lisaks on vahepealse ajaga mõneski peres jõudnud tõusta sissetulekud ning sellega koos ka nii finantskindlus kui laenuvõimekus,“ loetles Pechter põhjuseid, mis kodulaenu turule positiivset mõju avaldavad.

