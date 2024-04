TKM Grupp langes esimeses kvartalis kahjumisse

„Arvestades, et Eesti jaekaubandusturg on juba viimased 18 kuud languses, peame müügitulu stabiilsust heaks tulemuseks. Grupi jaeärides avaldab tulemustele selget mõju nii tarbijate kindlustunde vähenemine kui ka suur hinnasurve,“ rääkis TKM Grupp ASi juhatuse esimees Raul Puusepp. „Klientide ostukäitumist analüüsides tuleb selgelt esile soodushinnaga kauba eelistamine ning hoolikalt läbikaalutud ostuvalikud. Positiivse poole pealt võib välja tuua, et klientide usaldus meie vastu on jätkuvalt suur ning püsiklientide arv püsib muutumatuna ning on kerges kasvus,“ lisas Puusepp.