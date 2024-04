Sõõrumaa: ma ei näe ühtki põhjust, miks Forus ei peaks kasvama vähemalt sama suureks kui Bolt

2022. aasta märtsi viimane päev. Valitsus otsustab, et taksoäpp Yandex ei tohi Eestis enam edasi tegutseda. Üleminekuaega antakse kümme päeva: 11. aprillist 2022 ei saa Vene päritolu rakendusest endale enam sohvrit järele tellida. Teoreetiliselt võiks turul tekkida tühimik, sest Uber pole Eestis jalgu alla saanud ning väikestel äppidel on raskusi Bolti varjust välja paistmisega. Tegelikkuses läheb aga nii, et Yandexi lahkumisest lünka ei jää, sest jaol on Urmas Sõõrumaa. Suurärimees oli pool aastat varem ostnud Tulika Takso ning teatab märtsi lõpus Taxigo rakenduse soetamisest. 11. aprillil ehk täpselt samal päeval, kui Yandexi keeld jõustub, alustab tööd uus taksoäpp: Forus Taxi.