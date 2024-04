Börsifirma Modera teenis esimeses kvartalis rekordilise tulu

„Modera saavutas aasta esimeses kvartalis 20%-lise kasvu. Kasv tulenes peamiselt Rootsi turul saavutatud edust, kus müüakse alates sellest aastast kõik uued Nissanid läbi meie platvormi. Võttes arvesse asjaolu, et tarbijakindlus on madal ning automüüjatel on palju ebakindlust hindame seda tulemust heaks. Märtsis langesid uute sõiduautode registreerimised Eestis 25%, Soomes 15,5% ja Rootsis 21%. Samas näeme, et automüüjate kindlustunna hakkab taastuma ning aasta teine pool on positiivsem,“ kommenteeris Raido Toonekurg, Modera juhatuse esimees.