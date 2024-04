Ekspert: külmad talvekuud mõjutasid inimeste maksekäitumist oluliselt

Analüüs näitab, et kui tavapäraselt on olnud maksete hilinemisi või makse edasi lükkamist järgmisesse kuusse umbes 10-15% võlgnikest, siis jaanuaris-veebruaris on see number kahekordistunud. „Kõrged kommunaalkulud on mõjutanud silmanähtavalt inimeste võimet oma kulusid tõhusalt hallata ja põhjustanud täiendavaid raskusi rahaliste kohustuste täitmisel. Murettekitav trend võlgnike maksekäitumises on viimase kolme kuu jooksul vaid süvenenud,“ kommenteeris GS Core tegevjuht Sofia Kirsimaa.