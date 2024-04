Jätkuv hinnasurve USAs vähendab intressilangetuse lootusi

Üle ootuste inflatsiooninumbrid vähendavad lootust, et USA keskpank langetab intresse sel suvel ning võimalik, et ka pikemalt.

Võrreldes aasta algusega on pilt drastiliselt muutunud. Kui siis oodati föderaalreservilt tänavu kuute intressilangetust, siis nüüd on arutluse all ka see, kas tänavu üldse mõni intressilangetus tuleb.