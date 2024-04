Omniva võitleb kurjategijatega. Ettevõte suurendab kontrolli ja palub rahasaatjatel oma pakivedu peatada

Viimastel nädalatel on hüppeliselt kasvanud pettused, kus ennast politsei või muu ametiasutuse töötajana esitlev inimene survestab inimesi telefoni teel erinevatel põhjustel pakiautomaadist raha saatma või seda sinna hoiule jätma. „Üheks kuritegeliku skeemi lüliks on kahjuks ka meie pakiautomaadid, mistõttu anname endast parima, et inimesi teavitada, rahasaadetiste valedesse kätesse jõudmist takistada ja õigel ajal sekkuda,“ ütles Omniva Baltikumi logistika ja kullervõrgu juht Kristi Unt.

Undi sõnul jäetakse raha ka tihti pakiautomaati hoiule, kust kurjategijad selle esimesel võimalusel ära toovad, mistõttu on ülioluline, et inimene ise või tema lähedane, pereliige, sõber - keegi, kes teab, et raha on pakiautomaati pandud, võtaks ühendust Omniva klienditeenindusega! „Oleme tihedas kontaktis politseiga ja koos on suurem võimalus nii raha tagasi saada kui ka kurjategijad tabada.“

Lisaks paneb Omniva logistika ja kullervõrgu juht inimestele südamele rääkida oma eakamate pereliikmete ja sugulastega, et nad oleksid sellistest petuskeemidest teadlikud ja ei alluks kurjategijate provokatsioonidele. „Meil on olnud õnnelikke juhtumeid, kus inimeste kiire reageerimine ja ka meie töötajate tähelepanelikkus ning nobe tegutsemine on suutnud petuskeemi ohvriks langenud inimese raha kätte saada ja talle tagastada,“ ütles Unt.