Pauligi maitseid ja nägu hakkab kujundama vägeva lennuga eestlane. „Nüüd on väljakutseid taas mitmeks aastaks“

Oli aeg, kui mitmelt poolt kostis hädakisa, et eestlased ei ole head turundajad. Tagasihoidlike põhjaeurooplastena oleme pigem konservatiivsed ja enda nähtavaks tegemiseks ei pruugi see hea olla. Mariell Toiger sellise hinnanguga ei nõustu ning on selle kuvandi elav vastupidine näide. Ega igaüks suudagi murda end Soome peaaegu 150-aastase ajalooga perefirma ladvikusse, ent tema suutis.

Tallinnas sündinud ja kasvanud Toiger õppis Tallinna reaalkoolis. Ta on omandanud nii bakalaureuse- kui ka magistrikraadi töötamise kõrvalt. Suur osa tema täiskasvanuelu on möödunud Pauligis. Õnneks on ta ise ka suur kohvifänn. „Mul on oma selge lemmik, mida võtan kohvris kaasa, kui reisile lähen,“ ütleb ta. Lemmikut toodab muidugi tema pikaaegne tööandja.