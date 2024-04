Nordica erastamine pidurdub. Minister otsustas mitte jätkata läbirääkimisi ostupakkumise teinud ettevõtetega

„Nordic Aviation Group jätkab tegevust. Hakkamasaamiseks vähendatakse kulusid, räägitakse läbi olemasolevaid lepinguid nende kasumlikkuse parandamiseks. Eesmärk on ettevõtte stabiilne hakkamasaamine, probleemide lahendamine ning erastamiseni jõudmine,“ sõnas kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler ja NAGi nõukogu liige Sander Salmu. „Endiselt on võimalik, et NAG ei saa tulenevalt varasemast halvast juhtimisest ise hakkama, kuid ettevõtte juhtkonna tehtud kärpe- ja lisatulu plaanid võimaldavad tegevust jätkata ning valmistada ette uut ettevõtte müüki kas eraldiseisvalt või koos TVHga või TVH müüki iseseisvalt,“ lisas Salmu. NAGi käekäik mõjutab teist riigile kuuluvat ettevõtet Transpordi Varahaldus, mis rendib NAGile lennukeid.