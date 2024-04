Forus äpp saab uue tegevjuhi

15 riigis töötanud Loukas Tzitzise sõnul on Forus äpp ainulaadsel teekonnal globaalse platvormi ehitamisel. „Urmase visioon on unikaalne, et anda ettevõtte edu sellises mahus klientidele ja partneritele tagasi. See loob meie nendega sideme, mida ühegi reklaamiga ei ole võimalik saavutada. Lahendame kasutajate alaväärtustamise probleemi ja usume, et suuri ettevõtteid saabki tulevikus ainult niimoodi ehitada. Minu jaoks on see väga huvitav ja soovin anda panuse, et see visioon ellu viia,“ ütles Loukas Tzitzis.