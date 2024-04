„Magusad joogid ei ole vajalik osa toidulauast“. Magusamaks sai valitsuse heakskiidu

Terviseminister selgitas, et limonaadid ja magusad joogid paistavad kõrge suhkrusisaldusega toodete hulgast hästi silma. „Me ei soovi tänaste hinnatõusude juures muuta kallimaks põhitoiduaineid nagu leib või jogurt, uus maks peab olema hästi sihitud ja selle maksmine välditav. Magusad joogid ei ole vajalik osa toidulauast, nende joomine ei tekita täiskõhutunnet. Magusate jookide tarbimist seostatakse mitmete tõsiste tervisemuredega, nagu 2. tüüpi diabeet, südameveresoonkonna ja maksa haigused, samuti mõjutab see suutervist ja soodustab ülekaalu teket. Igaühel oleks kasulik nende tarbimist vähendada,“ selgitas terviseminister Riina Sikkut.

Terviseminister lisas, et tervisenäitajate paranemiseks on vaja mitut üksteist täiendavat meedet, mis aitavad luua tervislikke valikuid soodustavat keskkonda: kulutõhus magusate jookide maks, küllastunud rasvhapete, soola ja suhkru sisalduse vähendamine toitude koostises, samuti kõrge rasva, soola ja suhkrusisaldusega toodete turunduse piiramine, tarbijale kergesti arusaadava toidumärgistuse rakendamine, teadlikkuse tõstmine.

Maksuobjektiks on magus jook, mille suhkrusisaldus on vähemalt 5 grammi 100 milliliitri joogi kohta ja/või millele on lisatud magusainet. Maksumäär sõltub sellest, kui palju suhkrut sisaldab ja kas kasutatakse magusaineid: alla 8g/100ml suhkrut sisaldavatele jookidele kehtib maksumäär 15 senti liiter, üle 8g/100ml suhkrut sisaldavatele jookidele kehtib maksumäär 45 senti liiter. Magusaine sisalduse korral kehtib joogile maksumäär 15 senti liiter.

Maksust pääsevad mitmed tooted

Maksust on vabastatud puuvilja-, marjamahla ning köögiviljamahlad, millele ei ole lisatud suhkrut ega magusainet. Samuti on vabastatud piim ja piimatooted ning piima asemel tarbitavad taimsed joogid. Selliseid tooteid ei maksustata, kuivõrd need on oluline osa täisväärtuslikust ja toitainete sisalduse poolest tasakaalustatud toidulauast.