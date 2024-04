„Valetamise ja hämamisega Eestit paremaks ei tee.“ Joogitootjad on valitsuse peale tulivihased

„Tahaksin minister Sikkutile ja peaminister Kallasele öelda, et valetades ja hämades võib asju läbi suruda, aga valetades ja hämades Eesti riiki paremaks ei tee. Ma loodan, et nad mõtlevad sellele, mida nad Eesti asjaajamise kultuuriga teevad, kui nad tuimalt valetades asju läbi üritavad suruda,“ ütles A. Le Coqi juht Jaanus Vihand täna toiduliidu meediahommikul.

Ka toiduliidu juhataja Sirje Potisepp ei hoidnud end tagasi. „Eelnõu on täis valeandmeid ja vigu, viidatakse uuringutele, mis tänaseks on juba tühistatud. Valede abil ühe maksu läbisurumine on häbiväärne ja tugevdab vaid usaldamatust valitsuse suhtes,“ rõhutas ta.