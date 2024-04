KUULA | Ärilainel: edu saadab neid ettevõtteid, kes suudavad pikaajaliselt ette mõelda

Luminori ettevõtete panganduse juht Indrek Julge ütleb, et mitmete Euroopa riikide paranenud majandusnäitajad annavad alust teatavaks optimismiks. „Viimastel nädalatel avaldatud uudiste valguses on näha, et Saksamaa majandustoodang näitab tõusumärke ja ka Rootsi kinnisvaraturg on vaikselt taastumas,“ viitab Julge nende riikide majanduse paranemisele.

Ka Luminori Eesti äripanganduse juht Marjan Savtšenko sõnab, et oma klientide baasilt nähakse, et raskem periood võiks olla läbitud. „Edasi on oluline see, kui paljud ettevõtted suudavad liikuda allhanke pakkumisest edasi oma toote müügile. Õnneks lisandub üha enam näiteid ettevõtetest, kes on suutnud seda lähiajal teha,“ laiendab Savtšenko teemat sellele, kuidas tagada äri pikaajaline jätkusuutlikkus ja kasv.

Julge lisab, et ettevõtete seas on üldiselt näha seaduspära, et edu saavutamise taga on pikaajaline planeerimine. „Nagu ütles kunagi hokimängija Wayne Gretzky: ei pea vaatama mitte seda, kus on litter praegu, vaid seda, kus see on siis, kui sina kohale jõuad,“ toob ta ilmeka näite, mis sobitub tema sõnul ka ärinduse konteksti.

Ahto Pärl Baltic Workboatsist sõnab, et nende ettevõte näitab tänavu ilmselt oma tegutsemisperioodi parimat käibemahtu, kuid see tulemus on mitme aasta töö vili. „Tavalise projekti puhul läheb kliendiga suhtlusest lepingu sõlmimiseni aega meie töös keskmiselt kolm kuni viis aastat,“ sõnab Saaremaa parimast maksumaksjast laevaehitusettevõtte äriarendusjuht. Ühe põneva ja mahuka projektina räägitakse saates ka Baltic Workboatsi poolt juhitavast poolautomaatse luure- ja seirelaeva prototüübi arendusest, mida rahastatakse Euroopa kaitsefondist.

