Baltikumi suurim elamusspordikeskus sulgeb suvest uksed

„Kogu Spoti meeskonna nimel on meil äärmiselt raske öelda, et sõit on peagi lõppemas. Tänasest on veel jäänud viimased kuud, mil Spot on avatud nii meie oma spordiklubi lastele kui ka kõigile teistele huvilistele. Juunikuus sulgeb Spot oma uksed jäädavalt,“ kirjutab ettevõte oma koduleheküljel. Spot Of Tallinn tegutses Eestis üle kaheksa aasta.