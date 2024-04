Euroopa Keskpank otsustas intressimäärad paigale jätta

Nõukogu otsustas säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 4,50%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 4,75% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 4,00%.

Kui finantsturgude ootuste kohaselt langetab keskpank järgmisel ehk juunis toimuval kohtumisel intresse, siis hetkel veel kindla sõnaga seda välja ei öeldud. Samas teatud määral viidatakse, et kõrged intressimäärad on toiminud nii nagu oodatud. Täpsemalt viitab keskpank, et laekunud andmed on üldjoontes kinnitanud EKP nõukogu varasemat hinnangut keskpika aja inflatsiooniväljavaatele.

Inflatsioon on toiduaine- ja kaubahindade aeglasema inflatsiooni mõjul jätkuvalt pidurdunud. Enamik alusinflatsiooni näitajaid alaneb, palgakasv muutub vähehaaval mõõdukamaks ja ettevõtete kasumid korvavad osaliselt tööjõukulude tõusu. Rahastamistingimused püsivad piiravad ning varasemad baasintressimääratõusud pärsivad jätkuvalt nõudlust, aidates inflatsiooni pidurdada. Samal ajal on euroalasisene hinnasurve endiselt tugev ja hoiab teenusehindade inflatsioonimäära kõrgel tasemel.

EKP nõukogu märgib, et nad on jätkuvalt kindlalt otsustanud tagada, et inflatsioon naaseb aegsasti oma keskpika aja eesmärgi ehk 2% juurde. Nõukogu hinnangul on EKP baasintressimäärad tasemel, mis toetab märkimisväärselt inflatsiooni praegust aeglustumist. Nõukogu edasised otsused tagavad, et baasintressimäärad püsivad piisavalt piiraval tasemel seni, kuni see on vajalik.

Juhul kui ajakohastatud hinnang inflatsiooniväljavaatele, alusinflatsiooni dünaamikale ja rahapoliitika mõju ülekandumise tõhususele peaks veelgi suurendama EKP nõukogu veendumust, et inflatsioon läheneb püsivalt nõukogu seatud eesmärgile, oleks asjakohane praegusi rahapoliitilisi piiranguid leevendada.

Seda lauset tõlgendas Danske Banki strateeg Piet Haines Christiansen kui otsese viitena, et keskpank langetab juunis intresse, kui just suurt üllatust ei tule.