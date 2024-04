Tallinn saab juurde uue ligi 500-kohalise kontserdisaali

Tallinn saab juurde paiga, kus hakkavad harjutama laulukoorid ja tantsuringid, kellel on võimalik samas ka esineda. Kontserdisaali pind on projekti järgi kokku ligi 250 ruutmeetrit ja saalil saab olema ka täiendav rõdu. Uude kontserdisaali on planeeritud 446 istekohta.

Abilinnapea Tiit Teriku sõnul on uute avalike hoonete juures oluline arvestada erinevate linna poolt pakutavate teenustega. Nii saab seni huvikoolina tegutsenud Kullo tulevikus kogukonnakeskuseks, kus lisaks huviharidusega jätkamisele leiavad oma koha ka raamatukogu ning kontserdisaal. „Kullol on pikad traditsioonid ja siin tegutsevatel kollektiivid väärivad kaasaegset õpikeskkonda, mistõttu on juba selleks aastaks planeeritud ehitus haridus- ja kultuurivaldkonna üks suuremahulisemaid investeeringuid“, lisas Terik.

„Hea meel on selle üle, et Kullosse tuleb ka multifunktsionaalne saal, kus saame korraldada erinevaid linnaosa üritusi,“ ütles Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe. „Keskuse ideed on sündinud koostöös kohaliku kogukonnaga, et tekiks kvaliteetne ruum ja veelgi tihedam inimestevaheline koostöö. Nii Kullo uue saali kui ka esimese Kristiine raamatukogu valmimine on mõlemad väga märgilised investeeringud,“ selgitas Riibe.

Huvikeskus Kullo ajale jalgu jäänud vana maja on kavas lammutada juba tänavu sügisel. Uue hoone ehitusega on plaanis alustada käesoleval aastal ja see peaks valmima 2026. aastal.