Miks ettevõtliku juhtimise MBA on sinu karjääri lennujaam: kaasakiskuv reis edu suunas

Maailmatasemel akrediteering

Ettevõtliku juhtimise MBA-programm kuulub maailma 2% ehk 300 parima hulka ja on saanud akrediteeringu mainekalt organisatsioonilt Association of MBA (AMBA). Tegemist on esimese ja ainsa AMBA-akrediteeringuga mitte ainult Eestis, vaid kogu Baltikumis. AMBA teised liikmed on näiteks Imperial College Business School, London Business School, INSEAD, University College London – School of Management ja HEC Paris.