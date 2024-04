Ekskaitseminister Venemaal jätkavatele ettevõtjatele: mõelge, mitu ukrainlast on teie raha abil tapetud

Venemaa kallaletungist Ukrainale on juba üle kahe aasta. Oli ettevõtteid, kes lahkusid sealselt turult kohe, jättes maha oma aastaid kasvatatud äritegevuse. Ilmselt kandes ka arvestatavat rahalist kaotust. Aeg-ajalt aga ilmub endiselt välja ettevõtteid, kes jätkavad senimaani oma äritegevust Venemaal. Kõik on seaduslik – nad tegelevad äriga, mis ei ole sanktsioneeritud.

On ettevõtteid, kes lahkusid, jättes lihtsalt maha kõik, mis neil seal oli. Mõnedel õnnestus oma äri müüa sümboolse hinna eest. Venemaa äriga vahele jääjad kinnitavad, et neil on plaan sealt lahkuda, aga protsessid võtavad aega. Äriliselt soodsat lahkumist aastate pikkune venitamine ei garanteeri. Skandaalne Metaprint pidi lõpuks ikka oma Venemaa tütarfirma 90% osalusest loobuma 5000 euroga, kirjutas Äripäev.