Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tahab töötutoetuse ära kaotada

Kehtivas töötushüvitiste süsteemis pakuvad inimesele töötuse korral kaitset töötuskindlustushüvitis ja töötutoetus. Töötuskindlustushüvitise eesmärk on kompenseerida inimesele tööotsingute ajaks osaliselt tema kaotatud sissetulek. Selle saamise eelduseks on eelnev töötamine ja kindlustusmaksete maksmine ning hüvitise suurus sõltub inimese eelnevast sissetulekust.

„Töötutoetuse eesmärgid ja maksmise kriteeriumid on hetkel vastuolulised. Tegemist on töötushüvitiste süsteemist makstava sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalabi segatoetusega, mille eesmärk on töötuse ajal ennetada puudust ja vaesust,“ kommenteeris majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

Töötutoetuse saamine ei eelda inimeselt töötuskindlustussüsteemi ega riigi maksusüsteemi panustamist. Sama eesmärki täidab Riisalo sõnul ka sotsiaalhoolekande seaduse alusel makstav toimetulekutoetus, kuid töötutoetuse puhul ei hinnata inimese tegelikku abivajadust nii, nagu toimetulekutoetuse puhul.

Majandus- ja infotehnoloogiaministri hinnangul on praegusel kujul töötushüvitiste süsteem keeruline ning kehtivad tingimused on toonud kaasa olukorra, kus töötute hulgas on inimesed, kes on töötuskindlustusmakseid tasunud, kuid ei saa töötuskindlustushüvitist ega töötutoetust.

Riisalo: hüvitis peab soosima töötamist

„Meil ei ole mõistlik hoida üleval üksteist dubleerivaid süsteeme. Töötushüvitis peab olema eesmärgipärane ja soosima töötamist. Süsteemi panustanud inimesed vajavad uue töö otsimise perioodil tuge ja peavad seda ka saama,“ selgitas minister. Ühtse süsteemi juurutamine vähendab Riisalo sõnul halduskoormust ja muudab töötuskindlustuse süsteemi selle kasutajale mugavamaks.

Eelnõuga luuakse lisaks olemasolevale töötuskindlustushüvitisele uus töötushüvitis: baasmääras töötuskindlustushüvitis. Senisel kujul töötutoetus kaob.