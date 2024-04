Ekspress Grupi digitellimuste arv kasvas võrreldes eelmise aastaga 31%

„Aastases võrdluses jätkus digitellimuste kiire kasv: Ekspress Grupi väljaannete digitellijate arv suurenes Balti riikides kokku umbes kolmandiku, millest suurim osa tuli Leedu turult, kus Delfi tulemus kasvas aastaga koguni 86%. Läti Delfi tellijate arv kasvas samuti väga kiirelt ligi poole võrra. Need tulemused näitavad, et Läti ja Leedu turul on digitaalne tellimusmudel sarnaselt Eestiga tugevalt juurdumas,“ ütles Ekspress Grupi tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu.