Elektriautode tootja hull raha põletamine: juhi eralennukile kulus rohkem, kui teeniti autode müügist

Kuigi kliente on neil seni vähe olnud, siis nende seas on olnud näiteks NASA ja Oklahoma osariik. NASA kasutab sõidukeid Kennedy kosmosekeskuses astronautide transportimiseks. Samuti sõlmis ettevõte hiljuti kokkuleppe USA postiteenusega (USPS), kes katsetab Canoo modulaarseid sõidukeid.

Eelmine aasta oli ka esimene aasta, kus jõuti sõidukite arendustegevusest nende klientidele tarnimiseni. Eesmärk on kasvatada tootmisvõime 20 000 sõidukini aastas. Alanud aastalt ootab Canoo juba palju suuremat müügitulu, vahemikus 50–100 miljonit dollarit. See aga ei tähenda, et ettevõte muutuks veel kasumlikuks. Canoo prognoosib, et nende kvartali keskmine rahavoog on 45–75 miljoni dollariga miinuses.