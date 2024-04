Eesti on e-poodide arvuga Balti riikide esirinnas. Meil on neid kaks korda rohkem kui Lätis

„Võiks järeldada, et Eestis on kõige tihedam konkurents ning kõige vähem tarbijad, kuid e-ostlemise võimaluste valik ja aktiivsus hoiab siiski Eestit ka e-kaubanduse käibes juhtkohal,“ märkis Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. Eelmisel aastal tellisid eestlased ettevõtetest pakiautomaatidesse 14,3 miljonit pakki, mis oli 15,5% rohkem kui aasta varem. Sel aastal jõuab Eestis pakiautomaatide arv juba üle tuhande.

Samas soovitab Väät lõunanaabrite turuarengut lähemalt uurida. „Lätis on elanikke 40% rohkem, e-poode kaks korda vähem, kuid pakiautomaatide võrgustik ehk tellitavad mahud on hetkel näitamas kiiremat kasvu kui Eestis.

Kõikidest e-poodidest 10% tegeleb rõivaste ja ilu sektoris, järgneb mööblivaldkond (7,7%), sport, vaba aeg, tervis, autovaruosad, ehted 4-5% peal, elektroonika 3% ja ülejäänud valdkonnad on tagasihoidlikumad. Haridus, köögisisustus, muusika jäävad alla ühe protsendi. Võib-olla on siin potentsiaali meie ettevõtetele laienemiseks,“ kirjeldas ta.

Omnival on Baltimaades suurim turuosa, olles liidestatud pea 12 000 e-poes. DPD teenust pakutakse saatjaks 7800 e-poes, tegemist on Balti riikides suuruselt teise tegijaga. „LPEkspress 5900, Smartpost 3900 ja Venipak 2700 e-poes. Riikide lõikes on Eestis selgelt suurim Omniva, seda Smartposti ja DPD ees. Lätis on Omniva veel suurem tegija, edestades järgmist kahekordselt. Leedus on suurim LPEkspress, järgnevad Omniva, DPD, Venipak, Itella,“ võrdles Väät.