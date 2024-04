Kulla hind tõusis järjekordse rekordini

Märtsi alguses alanud kulla ning ka hõbeda ralli on olnud tingitud USA intressimäärade kärpimise ootustest ja geopoliitilistest pingetest, kirjutab MarketWatch. Viimasel ajal on investorid keskendunud teadetele, mille järgi on Iraan valmis Iisraeli peatselt ründama. Iraan süüdistab Tel Avivi valitsust möödunud nädalal Süürias diplomaatilise hoone vastu korraldatud rünnakus, milles hukkus Iraani kindral.