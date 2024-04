Soome investorkogukonna juht miljoni investoriga ei rahuldu: igal soomlasel võiks aktsiaid olla!

Investoreid hariva sihtasutuse eesmärk on, et soomlased saaksid läbi aktsiatesse investeerimise jõukamaks, süstides põhjanaabrites omanikutunnetust. „Me loodame, et iga soomlane omaks börsifirmade aktsiaid!“ lausus Lounasmeri. Kui Soomes on kokku suurusjärgus 5,5 miljonit elanikku, siis üksikaktsiaid omab Eurocleari andmetel 994 000 inimest ehk umbes iga kuues soomlane. Võrdluseks: Eestis on väärtpaberikontosid, kus on vähemalt üks aktsia peal, umbes 111 000 ehk populatsiooni arvesse võttes umbes poole vähem.

Eesmärgi täitmiseks koolitab Pörssisäätiö nii noori kui ka täiskasvanuid erinevatel teemadel, kuidas säästa ja investeerida. „Me aitame inimesi, et nad oleksid aktiivsed investorid, selliselt, et nad tunneksid, et ettevõtete omandus on kodanike käes. Inimesed on need, kes omavad ettevõtteid ja teevad otsuseid,“ sõnas ta. See hõlmab ka näiteks aktsionäride koosolekutest osavõtmist, aidates mõjutada näiteks seda, kes kuulub ettevõtte nõukogusse ning milliseid projekte peaks firma ette võtma.