T1-s tõstetakse poed ümber. Lidlile ette jäänud suurele elektroonikakauplusele pole kohta leitud

T1 keskuse tegevjuht Tarmo Hõbe kinnitab: vastab tõele, ONOFFi leping lõppeb vastavalt kunagi sõlmitud kokkuleppele aprillis. Nende tänasel 600 m2 suurusel pinnal saab olema Lidli uus kauplus. Peatselt ehitama hakatav Lidli kauplus võtab enda alla tegelikult 2100 m2. Lisaks ONOFFile peab peab uuele jaeketile ruumi tegema ka XS Mänguasjad ja veel üks väiksem kauplus. Ruumi võetakse ka senisest koridoripinnast. Hõbe ütleb, et keskuse kontseptsiooni muutmise tõttu on kolimised keskuses see aasta tavapärased. Samas tehakse tööd, et leida kõigile tulevase Lidli kaupluse pinnal olnud rentnikele keskuses uus asukoht.