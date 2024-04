VÄRSKED ANDMED | Prantsusmaa maksab Vene gaasi eest sadu miljoneid eurosid kuus

Kui 2023. aasta esimeses kvartalis ostis Prantsusmaa Venemaalt 882 000 tonni veeldatud maagaasi ( LNG ), siis tänavu kasvas kogus üle 1,5 miljoni tonni. Kliimauuringute keskuse CREA andmed näitavad, et Pariis on aasta algusest maksnud Kremlile gaasitarnete eest kokku üle 600 miljoni euro.

„Ei saa olla nii, et Prantsusmaa ütleb kord, et me peame Venemaaga karmid olema ja siis kannab neile suuri summasid,“ ütles ühe EL-i riigi anonüümseks jääda soovinud diplomaat.

Prantsusmaa valitsuse väitel on Vene LNG ostmine vajalik tagamaks kodumajapidamiste gaasiga varustatus kogu Euroopas. Samuti on riik sõlminud Venemaaga pikaajalise lepingu, millest on juriidiliselt keeruline välja pääseda. Kriitikud ütlevad aga, et Pariis saaks Vene gaasitarnete vähendamiseks tunduvalt rohkem ära teha, väites, et tegevusetus on osaliselt tingitud Prantsusmaa riikliku energiaettevõtte TotalEnergies vastuseisust, kirjutab Politico.