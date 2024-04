Inkassofirmad võetakse järelevalve alla. Võlgnikud saavad inkassofirmade eest parema kaitse

Eelnõu mõjuanalüüsist ilmneb, et inkassoturu tähenduses on sedalaadi võlgnevustega tegelemine inkassoettevõtetele olulise kaaluga. Täpset statistikat inkassoturu kohta ei ole, kuid äriregistri andmetel tegeleb ligikaudu 200 ettevõtet võlgade sissenõudmisega. Praktikas on reaalne, et umbes kümmekond suuremat inkassoteenuse osutajat vajavad tegevusluba. Seega paneb seaduseelnõu eelkõige suuremad inkassoettevõtted sisuliselt valiku ette, kas loobuda krediidilepinguid puudutavast tegevusest või viia oma äritegevus kõrgemate nõuetega vastavaks.