Võrklaev: Venemaa keskpanga varadelt teenitud tulu tuleb kiiresti Ukraina toetuseks suunata

Ukraina toetamiseks on märtsist rakendunud Ukraina rahastu mahuga 50 miljardit, millest Ukrainale makstakse eelrahastusena märtsi ja aprilli jooksul välja 6 miljardit eurot. Rahastu edasise rakendamise aluseks on Ukraina valitsuse koostatud kava, mida kohtumisel rahandusministritele tutvustati. Kava sisuks on Venemaa tekitatud kahjude likvideerimine, ülesehitustööd ja vajalike reformide läbi viimine, mis muu hulgas peab toetama Ukraina teekonda Euroopa Liiduga liitumisel.