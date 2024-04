Eesti laevaehitajad luhtunud parvlaevahankest: sellist hinda pakuvad vaid varjatud huvidega hiinlased

Suursaarte vahelise parvlaeva hankele oli registreerunud 17 ettevõtet – Eestist, Euroopast ja väljastpoolt. Lõpuks tehti hankele vaid üks Eesti-Hiina ühispakkumine, mille Riigilaevastik oluliste puuduste tõttu tagasi lükkas. Eesti suurimad laevaehitajad BLRT, Baltic Workboats ja SRC Group saatsid Riigilaevastikule ning kliimaministeeriumile kirja, milles toovad välja, miks nad hankele pakkumist ei esitanud. Põhjuseks ei olnud mitte võimekuse puudus või soovimatus projekti ette võtta, vaid hanke ebarealistlikult madal eelarve, arvestades hangitud laeva tehnilist keerukust, kirjutavad laevaettevõtete juhid saadetud kirjas. Meile teadaolevalt suutis riigi hinnaootustele vastata ainult üks Hiina ettevõte. Arvestades, et tänapäevane laev sisaldab suurel hulgal elektroonikat ning on peamiselt juhitav tarkvara abil, on ilmne, et selline alapakkumine, mis ei ole kooskõlas Euroopa turuhindadega, võib peita endas ka varjatud motiive, seisab kirjas. Laevaehitajate ütlusel ei peaks tänaseks laiemalt teatavaks saanud asjaolude valguses seda konstanteeringut häbenema.