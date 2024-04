Ehitusfirma Eviko pankrotihaldur: pole mõtet enam nõudeid esitada, raha nagunii ei saa

Nõuetest ehitusfirma vastu on teatanud 133 võlausaldajat, kelle seas on ka ettevõtte endised töötajad. Ülalolevate nõuete maht on kokku ligi 8,4 miljonit eurot.

Lepsoo sõnul ei pruugi võlausaldajate arv olla lõplik. „Neid võlausaldajaid, kes veel ärkavad, tõenäoliselt tuleb veel,“ märkis Lepsoo. Täna üles astuvate võlausaldajate menetlusjärk saab aga pankrotimenetluses olema kolmas, mis tähendab, et nende nõuded saab rahuldada alles siis, kui on rahuldatud kõikide teiste tähtaegselt esitatud võlausaldajate nõuded. „Eesti keeles tähendab see, et nemad raha ei saa,“ selgitas Lepsoo. Seega ei ole pankrotihalduri sõnul tänastel ärkajatel enam erilist mõtet oma nõudeid Eviko vastu esitada.