Tallinna majandust hakkab juhtima kunagine turundus- nüüdne keskkonnaekspert. Oma äri pole teda köitnud

Roose on Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA nõukogu liige. Ta on avaldanud rohkelt arvamusartikleid keskkonnamõjude arvestamisest majandusotsuste tegemisel, prügisorteerimise vajalikkusest ja roheenergia tulevikust. Ta on Hollandi saatkonna rohemajanduse nõunik Baltikumis ja Soomes. Ka Eesti 200 ridades on tema tiitel olnud rohemajanduse nõunik.

Roose haridus on majandusalane. Ta on omandanud magistrikraadi Liverpooli Ülikoolis ärijuhtimise ja turunduse erialal. Äri ta siiski ise juhtinud ei ole. Roose nimel on küll kaks ettevõtet, kuid aktiivset majandustegevust ei ole neis olnud. Poolteist aastat (kuni eelmise aasta lõpuni) kuulus Roose raskustesse sattunud börsifirma ELMO Rent nõukogusse. Sinnagi mineku ajendina on ta eelkõige nimetanud soovi aidata kaasa CO 2 heitmete mõju vähendamisele. Ta on juhatuse liige ka kahes Tallinna korteriühistus – Kungla tänaval ja Kalamajas.