VIDEOD | Sulnis Tallinn vs. raju Vilnius. Leedulased on valinud julge suuna ja Eesti loovjuhid kiidavad neid taevani

Vilniust tutvustavas reklaamvideos on mängitud piltidega, mis võivad olla peas paljudel, kes pole Baltimaades käinud: siin on kole ja vägivalda näeb igal sammul. Sõnum on, et inimesed tuleksid ise vaatama, kui ilus siin tegelikult on. „Vilnius, ootamatult imeline“ on lause, mis vaatajate pähe kõlama pannakse.