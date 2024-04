Automüüja: Hiina elektriautodel on Eestis väga kõva potentsiaal

„Hiina elektriautod pole Eestis olnud seni populaarsed põhjusel, et neil puudusid ametlikud esindajaid. Tasapisi on see hakanud aga muutuma. Subaru esindaja (Autospirit - toim) asus hiljuti müüma GWM Orasid ja ka meie oleme alustanud Hiina kõige suurema autotootja SAIC Motori alla kuuluva Maxuse brändi esindamist,“ kirjeldas United Motorsi müügijuht Leino Luik turul toimuvat.

Tema sõnu kinnitab ka statistika. Kui GWM Orasid on liiklusregistrisse kantud 19 ja Maxuseid 10, siis Euroopas kõige enam levinumaid Hiina tootjate elektrisõidukeid, MG-d ja BYDi on Eestis arvele võetud vastavalt üks ja kolm ühikut. „Hiina elektriautode müük on meil tõesti veel lapsekingades, aga usun, et lähiajal leiavad ka teised Hiina tuntumad automargid endale kohalikud esindajad. Minu hinnangul on Hiina elektriautodel väga kõva potentsiaal, kui just Euroopa Liidu tasandil ei hakata protektsionismiga tegelema. Aga arvan, et isegi kui mingid uued tollid kehtestatakse, säilitavad Hiina tootjate autod enda konkurentsivõimelisuse.“