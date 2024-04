Hiina tööstusstatistika näitab majanduse taastumist, kuid analüütikud jäävad veel ettevaatlikuks

Seda näitab Hiina tehaste tööstustoodangu statistika: jaanuaris-veebruaris kasvas toodang aastaga 7%, mis on viimase kahe aasta kiireim kasv. Kui märtsi numbrid veel avalikud pole, siis analüütikud ootavad, et toodangumaht on kasvanud aastaga 6%.

Kui Hiina statistika usaldusväärsuse osas on analüütikutel põhjust olla kriitiline, siis kasvu kinnitab ka energiatootmine, mille maht sõltub suures ulatuses tööstuse tarbimisest. Aasta esimesel kahel kuul kasvas energiatootmine aastases võrdluses 8,3%.

Analüütikud märgivad samas, et veel ei saa öelda, et Hiina majandus oleks taas kindlal kasvuteel. „Vara on seda nimetada jätkusuutlikuks taastumiseks,“ sõnas Hiina majanduse analüüsimisele keskendunud ökonomist Larry Hu Bloombergile.

Senised andmed on aga andnud pankade analüütikutele julgust korrigeerida oma ootusi. Näiteks prognoosib Goldman Sachs tänavuseks Hiina majanduskasvuks 5% (varasem ootus 4,8%), Morgan Stanley 4,8% (varasem ootus 4,2%). Esimese kvartali andmed avalikustatakse teisipäeval.

Nii viitavad Goldman Sachsi analüütikud, et hiljutised makromajanduse andmed Hiina kohta on olnud soliidsed. „Tööstustoodangu andmed viitavad, et Hiina majandus leidis põhja 2023. aasta lõpus ning on võtnud suuna üles.“

Selle juures lisavad nad, et turism on saanud taas hoo sisse, kui kulutused hiljutisel Qingmingi festivali ajal ületasid pandeemia eelset aega. Teisalt viitavad Morgan Stanley analüütikud, et Hiina kodumajapidamiste kulutused on üldpildis oodatust nõrgemad olnud, kuna palgad pole sedavõrd palju kasvanud, kuna ettevõtete kasumlikkus on surve all olnud.

Jätkuvat nõrkust näitab ka kinnisvaraturg. „Uute kodude müük on jätkuvalt väga nõrk, mis näitab, et kolmandat aastat järjest on elamuturu aktiivsus kokku tõmbumas,“ lisas JPMorgan Chase’i Hiina peaökonomist Haibin Zu väljaandele.